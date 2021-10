Danna Paola niega maltrato de su pareja: “Yo no me dejo maltratar"

Cargando...

Danna Paola respondió a la publicación de una revista mexicana de TV difundió que, la afamada cantante y actriz mexicana está siendo víctima de maltrato por parte de su supuesta pareja actual, Alex Hoye.

"Una persona cercana a ella nos contó que su relación continúa, pero él no es muy del agrado de los familiares de la intérprete, pues no la trata bien y, al parecer, quiere colgarse de su fama porque ya hasta se está involucrando en su música", escribieron desde el citado medio.

Es en este contexto que, la popular actriz de la serie "Élite" de Netflix, quiso salir a responder estos dichos, asegurando que no es víctima de maltrato. "Yo no me dejó maltratar. Ni por un novio ni por nadie", escribió la también cantante

“Evitemos seguir propagando el machismo comprando este tipo de revistas", añadió la intérprete en su cuenta de Twitter.

A esto, la artista apuntó a la no difusión y consumo de este tipo de prensa, pues según ella, subestiman el poder de las mujeres.

