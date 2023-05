¿De qué trata "Succession"? La popular serie de HBO ya es considerada la mejor de la temporada

Mundo

Después de 39 episodios, "Succession" llegó a su fin. Considerada por muchas personas como una de las mejores de los últimos tiempos, la serie creada por Jessie Armstrong finalizó su cuarta y última temporada, concluyendo así la historia de la familia Roy y los entretelones de su imperio de medios.

La serie de HBO, que promedió los 8,4 millones de espectadores durante esta última temporada, según Variety, ha sido una de las estrellas de la cadena de televisión estadounidense. En los últimos 5 años, consiguió algo que no se veía desde Juego de Tronos: personas de todo el mundo viendo el episodio a medida que se estrenaba, reporta cronista.com.

Y, aún con su éxito internacional, halagos de la crítica y decenas de premios cosechados, aún hay personas que se están sumando a conocer de qué se trata. Si eres una de ellas, sigue leyendo esta nota.

La trama de "Succession"

Esta serie se centra en la familia Roy, dueña de un conglomerado de medios global llamado Waystar Royco. En el centro, se encuentran los cuatro hijos del patriarca Logan Roy, Kendall, Shiv, Roman y Connor, que se preparan para suceder a su padre en la dirección del negocio familiar.

A lo largo de los episodios, se examinan las dinámicas de poder, las intrigas y las tensiones entre los diferentes personajes que integran el círculo familiar, maniobrando entre ellos mientras buscan mantener su propia identidad y autonomía. A pesar de su riqueza y poder, los Roy están plagados de inseguridades, las cuales, sumadas a las complejidades de mantener un imperio multimillonario, son la causa de numerosos conflictos.

"Succession" tiene elementos de comedia negra, drama y sátira, la cual refleja personajes del mundo real. Si bien los eventos de la serie no están inspirados directamente en hechos reales, la construcción de los personajes y sus historias se sienten como si así lo fuera.

El origen de la serie

Jesse Armstrong estaba desarrollando una película sobre la familia Murdoch, dueños del imperio mediático News Corp. y Fox Corporation. Sin embargo, tras decidir que la historia se beneficiaría de un enfoque más cercano a las maquinaciones del poder en Wall Street, decidió que el formato televisivo iba a ser una mejor idea.

Además de los Murdoch, Armstrong comenzó a construir sus personajes trazando paralelos con otras familias ligadas al mundo de los medios. Entre ellos, los Redstone (quienes fueron dueños de Viacom y CBS), los Maxwell (dueños del Mirror Group) y los Sulzberger (quienes estuvieron involucrados en The New York Times).

HBO se interesó en el proyecto y ordenó la filmación del piloto, el cual fue dirigido por Adam McKay. Posteriormente, se anunció que la serie contaría con una primera temporada de 10 episodios, la cual se estrenaría el 3 de junio de 2018. El arrollador éxito de la serie aseguraría que las nuevas temporadas se anuncien antes de que terminen de emitirse los episodios de la anterior.

A pesar de contar con el favor de la crítica y el público, a principios de año se indicó que la historia cerraría en la cuarta temporada. En una entrevista con The New Yorker, Armstrong anunció que, si bien la temporada no había planteado inicialmente como la última de la serie, "la decisión de terminar se consolidó a través de la escritura e incluso cuando empezamos a rodar: Le dije al reparto: 'No estoy seguro al cien por cien, pero creo que esto es todo'".