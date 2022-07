Decomisan 90 paquetes de cocaína en Bermejo afectan más de un millón de bolivianos al narcotráfico

Cargando...

Tarija

Efectivos Navales del Área Naval No. 3 “Bermejo” de la Armada Boliviana, decomisan 90 paquetes de cocaína, durante el Patrullaje de Control Fronterizo de Lucha Contra el Contrabando en el Puesto de Control Fijo del Puente Internacional del Municipio de Bermejo, que conecta Bolivia con Argentina.

El Capitán de Navío DAEN. Freddy Ernesto Soto Polo Comandante del Área Naval No. 3 “Bermejo”, reportó que, en el marco de la Lucha Contra el Contrabando, es que se desarrolló la intervención donde se realizó el decomiso de 90 paquetes de clorhidrato de cocaína, dando un peso total 91 Kilos con 849 gramos, con un precio cuantificado en frontera 2.500 $us por kilo, haciendo un monto total de 229.622,50 $us (1'598.172,60 Bs.).

“Esta intervención fue gracias a que Efectivos Navales del Grupo de Reacción Inmediata de Lucha Contra el Contrabando de esta Unidad, en apoyo y cumplimiento a las tareas establecidas por el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, al realizar el control rutinario, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), procedió al decomiso de estas sustancias controladas en el sector del Puente Internacional” detalló el Comandante del Área Naval No. 3 “BERMEJO”. Golpe al narcotráfico. (Foto Armada).

Posteriormente, de acuerdo a normativa junto a Fiscales en materia de sustancias Controladas, se entregó toda la cocaína decomisada, a la FELCN – UMOPAR Bermejo, de acuerdo a Acta de Cuantificación, Prueba de Campo, Pesaje y Secuestro de Sustancias Controladas.