Degollan a una mujer en Chulumani su cónyuge fue aprehendido por el crimen

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), coronel Jhonny Vega, informó este miércoles, que se hizo el levantamiento legal de un cadáver de una mujer de 68 años, quien presuntamente habría sido degollada por su cónyuge.

“Se está realizando el levantamiento legal del cadáver de la señora Eulogia C. de 68 años, ella es agricultora, el probable autor es su concubino Paulino C., el menciona que a las 2 a.m., habría utilizado un arma punzo cortante para quitarle la vida, habría hecho un corte en la parte interior del cuello, ante el corte la señora no habría reaccionado”, manifestó Vega.