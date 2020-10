Dejó a su bebé de tres meses en la calle, durante una pelea con su novio

Cochabamba, Bolivia

Una joven dejó en la calle a su bebé de tres meses, en medio de una discusión con su pareja, la niña quedó prácticamente en el piso, la madre corrió detrás de su novio, dejando a la menor expuesta a cualquier peligro.

Los vecinos alarmados por los gritos salieron de sus viviendas y se encontraron con un cuadro desgarrador, la madre dejó en el frío piso de la calle a su beba, sin importarle lo que pudiera sucederle, alarmados por tal situación rescataron a la bebé.

Una de las mujeres que sostenía al infante procedió a grabar como la progenitora ignoraba a su hija, mientras rogaba a su pareja regresar con ella.

“¿Por qué le has dejado a tu bebé amiga? Llamen a la Policía ella no puede estar así. Eso no hace una madre. Has preferido ir con el hombre que con el bebé, para eso uno no tiene hijos (…)”, es el reproche que se escucha.