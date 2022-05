Delincuentes en moto asaltan a una joven en la avenida Virgen de Luján

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Una joven de 18 años fue víctima de la delincuencia, la tarde de este viernes, en la zona de la avenida Virgen de Luján en la ciudad de Santa Cruz.

La víctima relató que fue interceptada por dos personas a bordo de una motocicleta cuando se dirigía a su colegio, uno de ellos llevaba chaleco de mototaxista.

“Uno se bajó y me amenazó con un cuchillo de cierra. Me dijo dame tu teléfono y me forcejeó”, dijo la víctima quien ya presentó la respectiva denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.