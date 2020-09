Demócratas definirán el lunes la candidatura que apoyarán en las elecciones

Cargando...

La Paz, Bolivia

Este lunes, el Movimiento Demócrata Social, definirá en el comité político nacional la candidatura que apoyará en los comicios generales del 18 de octubre de este año.

"Queremos anunciar que los Demócratas nos reuniremos el lunes para analizar la orientación que vamos a tomar sobre las elecciones nacionales, la cual será coherente con la posición que hemos asumido para lograr la unidad y evitar que vuelva el MAS por todo el daño que ha hecho al país", afirmó el diputado Gonzalo Barrientos (UD).

El legislador explicó que la determinación se tomará de forma orgánica e institucional con todos los dirigentes del partido de los nueve departamentos del país.

"El lunes vamos a tener un comité político nacional y ahí se darán las líneas y directrices que tendrán que asumirse para las elecciones", ratificó el presidente de los Demócratas y el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas.



No obstante, Costas señaló que la única línea del partido es que no se debe votar por el MAS para evitar que retorne al poder, durante una entrevista con el programa Que No Me Pierda (QNMP) de La Red Uno de Bolivia.



En esa línea, el diputado solicitó a todos los candidatos en carrera electoral que hagan conocer su postura y que piensen en la democracia del país.

La postura se da luego de que la presidenta Jeanine Áñez, anunció el 17 de septiembre, mediante un video, que dio un paso al costado en su postulación a las elecciones nacionales, para evitar la dispersión del voto y que el MAS retorne al poder.



Costas valoró la decisión de la mandataria para defender de la democracia y para que la oposición tenga más posibilidades de vencer al anterior gobierno "tirano" del MAS.



Asimismo, Barrientos señaló que en el encuentro también se analizará el trabajo que efectuará la organización para los comicios subnacionales.