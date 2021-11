Denuncia que Maradona la violó cuando era menor: "Mi madre lloraba detrás de la puerta"

Buenos Aires, Argentina

Una polémica entrevista hecha por Infobae a Mavys Álvarez Rego, reveló información perturbadora sobre la relación de esta mujer de nacionalidad cubana , que sostuvo una relación con el astro argentino, Diego Maradona a sus 16 años.

La mujer asegura que Maradona la violó mientras su madre lloraba detrás de la puerta, hechos que ocurrieron en Cuba, en el año 2001, cuando ella tenía 17, momento que catalogó como el peor de su vida.

La mujer, que había estado en Argentina entre noviembre de 2001 y febrero de 2002, había sido llevada por Maradona y su entorno. El objetivo del viaje era presenciar el partido homenaje al “10” en La Bombonera y luego regresar a Cuba. Sin embargo, éste se extendió porque –según su relato– Diego la obligó a hacerse una cirugía para agrandarse los senos, a pesar de que ella no quería ni tenía la aprobación de sus padres, requisito por ser menor de edad.

“Él insistió en que le gustaría mucho que yo me operara los senos, que por favor, que me iba a ver mejor, que iban a tener el cuidado que necesitaba, que todo iba a estar bien, que el médico iba a hablar conmigo y que no tuviera miedo. Al final accedí porque ya me había sacado la fecha de la cirugía y no me quedó otra. Fui a la clínica con el doctor (Alfredo) Cahe. Hablaron entre médicos. Luego me pasan a la sala y el médico me explica que por el tamaño de mis senos y mi piel no podían ponerme la talla que Diego realmente quería. Él quería que me pusieran algo más grande. El médico sugirió que pusieran una talla más pequeña porque no había capacidad en mi piel para poner una mayor”, relató.