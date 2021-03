Denuncian falta de equidad de género en las subnacionales

Cargando...

La Secretaria Ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas de Bolivia Bartolina Sisa, Segundina Flores, denunció que no se cumple el mandato de la ley que obliga a los partidos y agrupaciones ciudadanas elaborar y presentar las listas de candidatos bajo los criterios de equidad de género, alternancia e igualdad de oportunidades.

“Las listas para concejales y asambleístas no cumplen con la equidad de género para las alcaldías y en las gobernaciones hemos retrocedido la participación de las mujeres porque no tenemos candidatas. Para las alcaldías hasta ahora no tenemos una compañera que conozca, apenas una en el trópico y a veces nos les hacen valer por temas políticos internos”, dijo al periódico estatal, Bolivia.

Recordó que la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas de Bolivia Bartolina Sisa emitió varias resoluciones para que se cumpla con las normas que obligan a los partidos incluir un 50% en sus listas de candidatos a mujeres, pero prima el machismo y la discriminación.

Ejemplificó que la elección de autoridades municipales es una muestra de que los partidos solo pregonan en el discurso la inclusión de género.

Asimismo, afirmó que las gobernaciones y municipios no cuentan con planes para la incluir a las mujeres, quienes sufren discriminación y no son tomadas en cuenta porque muchas veces no saben leer y escribir.

Pidió a los futuros gobernadores y alcaldes del país trabajar en la reactivación económica y diseñar planes y estrategias para la inclusión de las mujeres en temas de salud y educación.