Denuncian intento de violación entre estudiantes al interior de un colegio en Cochabamba

Cochabamba, Bolivia

"El viernes a mi hijo le metieron a un curso, le querían violar, pero no lo lograron. Encima su ropa le hicieron actos sexuales por atrás. Eran dos niños y lo grabaron".

Así denunció una acongojada madre el abuso sexual que sufrió su pequeño hijo por parte de estudiantes mayores en su unidad educativa fiscal, ubicada en el centro de la ciudad de Cochabamba.

Ella tuvo que ir a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) porque el director no hizo nada al conocer el hecho y lo calificó como "un juego". Además, la sanción fue para su hijo.

"El director dijo que para él es como un juego y a mi hijo le suspendieron un día. No sé los nombres de los que le hicieron eso, el director no quiere avisarnos. Dijo que iba a hacer la denuncia, pero él quiere solucionar ahí no más", agregó la madre de familia.