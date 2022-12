Denuncian presunta negligencia médica tras la muerte de una bebé recién nacida

La Paz

El fallecimiento de una bebé se habría suscitado el pasado fin de semana en la Caja Bancaria de la zona Sur de la ciudad de La Paz. Una mujer que llegó con la etapa de gestación concluida, y sangrando denunció este miércoles, que en el lugar existía una presunta negligencia médica, que ocasionó el fallecimiento de la bebé.

“El día sábado yo vine desangrando con un embarazo ya para dar a luz, me hicieron esperar cinco horas, pese a que estaba sangrando. La doctora que me vio y me dijo que debía ingresar por emergencias, pero como era día sábado, solo hay un doctor y un anestesiólogo, y un quirófano que no podían hacer nada”, manifestó la mujer denunciante.