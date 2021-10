Denuncian que el sector de hemodiálisis del Hospital del Niño corre el riesgo de cerrarse

Tomás Vargas, padre de familia, manifestó este martes, su preocupación ante el posible cierre de la sala de hemodiálisis del Hospital del Niño, ya que según afirmó se debería al incumplimiento de la gobernación.

Denuncian que la gobernación no estaría dotando insumos ni estaría realizando el mantenimiento de los equipos.

“La gobernación ya no se está haciendo cargo de los insumos ni de los equipos, nosotros no tenemos un ente social, no tenemos una agrupación social al cual acogernos”, aseveró Vargas.