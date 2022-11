Denuncian que en Creemos hay un asesor político del MAS

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La elección de Jerges Mercado desató una crisis en el Movimiento Al Socialismo (MAS) y a la vez en Creemos. Esta peculiar coincidencia, generó que las dirigencias del MAS y Creemos reclamen y fustiguen a sus militantes.

El diputado de Creemos, José Carlos Gutiérrez, denunció que en su propio partido hay un asesor jurídico y político del MAS.

“El supuesto jefe de bancada (de Creemos, Óscar Michel) llegó jueves y se reunió con las dos alas, con (Gualberto) Arispe y con Jerges Mercado (actual presidente de la Cámara de Diputados), cierran, pero vino el tirón de oreja de adentro, no pueden negociar con Walter Chávez, todas las líneas son de Walter Chávez. ¿Que diga Michel que no es eso? Que me lo niegue a mí y que lo niegue Luis Fernando Camacho, todos somos testigos que trabaja ahí (en Creemos)”.

“Lo hemos querido negar para poder entender del por qué Luis Fernando Camacho aceptó como asesor de campaña o asesor de gestión a este señor (Walter Chávez), si hay algún tipo de división es generada por este personaje”, acotó.

Además, el parlamentario se refirió al Gobernador cruceño y lo señaló de traicionar la lucha de los 21 días, cuando el expresidente Evo Morales huyó del país.



“Luis Fernando Camacho no puede traicionar la lucha de los 21 días por la que él luchó, por la que él emprendió precisamente una fuerza para todo el país para ‘botarlo’ a Evo Morales. Si este señor sigue trabajando con Evo Morales porque trabaja con él, cual es la intensión, tiene que responder”, apuntó.

“No soy ningún traicionero, amo Santa Cruz, jamás vamos a traicionar a Santa Cruz y jamás vamos a negociar nada el MAS, nada con los masistas, pero peor con Evo Morales y los chapareños, sentenció Gutiérrez.