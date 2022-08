Denuncian que médico atendía en sala de emergencias en estado de ebriedad

Tarija

Aproximadamente entre las 19 a 20 horas del lunes, en la zona de Emergencia del hospital Rubén Zelaya de Yacuiba, se habría encontrado a un personal médico en estado de ebriedad intentando realizar su trabajo, por lo cual familiares de un herido denunciaron dicho caso, del mismo modo el dirigente de barrio Héroes del Chaco confirmo qué personalmente aprecio al salubrista en dependencias del hospital en estado de ebriedad.

Ahora los dirigentes piden a las autoridades en salud puedan realizar el informe correspondiente respecto a este médico que supuestamente se encontraba realizando atenciones médicas en estado de ebriedad.

“Es un médico radiólogo y si bien no sabemos estaba de servicio, no debe estar un médico en estado de ebriedad en el hospital y la falta está hecha, ya que un médico en estado de ebriedad no debe atender, ya sea de emergencia o no y si estaba en hospital presumimos que estaba de servicio, porque hay testigos de la familia del accidentado que intentaba realizar el trabajo de los rayos x y ahora debe haber uniforme oficial de parte del hospital y de la licenciada Maelin López”, señaló el dirigente.