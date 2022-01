¡Desde el 2015! Por qué Ed Sheeran decidió no tener celular

Cargando...

Hoy en día a la gran mayoría de nosotros nos cuesta imaginar una vida sin teléfono móvil y es que para muchos se ha convertido en su fuente principal de entretenimiento y comunicación; sin embargo, el cantante Ed Sheeran lleva seis años sin celular tras sufrir por el estrés que le provocaba.

El pelirrojo del pop, confesó en el podcast The Collector’s Edition que desde el 2015 tomó la decisión de alejarse de los dispositivos tecnológicos que le rodeaban para ganar en salud. Estar en contacto con mucha gente simultáneamente para él era una situación de mucho estrés.

“Me sentí muy, muy abrumado y triste cuando usaba el teléfono móvil. No corté tanto el contacto con la gente, simplemente lo limité”, dijo el cantante.

“Compré un iPad, y luego simplemente no trabajo fuera del correo electrónico, y es mucho menos estrés. No me levanto por la mañana y tengo que responder 50 mensajes de personas que piden cosas. Es como si me despertara y tomara una taza de té”, explicó.

En una entrevista el propio Sheeran hablo de la dependencia del teléfono móvil y de las redes sociales: “Da miedo. He tenido que trabajar ocho años en ello y te aísla de lo real. Así que me deshice de mis teléfonos y respondo correos electrónicos dos veces al día. Además, también me quedé con muy pocos amigos, pero en los que puedo confiar plenamente.”

“Ahora, tengo un correo electrónico… Y cada dos día, me siento y abro mi computadora portátil y respondo 10 correos electrónicos a la vez… Y luego vuelvo a vivir la vida y no me siento abrumado con eso”, agregó.

Sin duda, esta es una de las medidas que ha tomado el cantante para cuidar su salud mental. En el pasado, la depresión y la ansiedad hizo que el artista abandonara su carrera musical por un año consecutivo.