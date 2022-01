Desde este martes se comercializará en Bolivia la primera cápsula contra el Covid-19

Cargando...

Ronald Reyes Noya, Gerente General de Droguería Inti, confirmó el arribo de estas capsulas, las mismas que estarán puestas a la venta de toda la población desde este martes 18 de enero, en todas las cadenas de farmacias, sin embargo, aclaró que solo se comercializará el fármaco bajo receta médica.

El gerente general de Inti, manifestó su satisfacción al ser Bolivia el segundo país latino, que tenga esa molécula, después de Paraguay.

Según indicó el fármaco se produce siguiendo el compuesto de la farmacéutica internacional Merck, esta empresa habría liberado su patente el año 2021, con el fin de que otros países puedan tener acceso al medicamento genérico.

El medicamento se encuentra ya en el país, Reyes explicó que el tratamiento es de cinco días, las pastillas se toman cada 12 horas, este fármaco es recomendado para personas que tengan Covid-19 positivo, pero en etapa inicial o media.

Así mismo se aclara que este medicamento no es preventivo y tampoco sirve para sustituir la vacuna, además es recomendado solo para personas mayores de 18 años, no se podrá administrar a mujeres embarazadas, ni a lactantes, el tratamiento no deberá sobrepasar los cinco días.