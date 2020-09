Desmiente ser la autora del robo de la bebé

La tarde de este jueves la supuesta raptora de la bebé Samanta de un mes de nacida se presentó voluntariamente ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) afirmando que ella no tiene nada que ver con el caso con el cual esta siendo vinculada y negó ser la raptora de la menor de edad.

“Yo me he presentado voluntariamente aquí, yo no tengo nada que ver, vivo en Guanay tengo seis hijos aquí, he llegado ayer en la mañana y en la fiesta de Guanay todo el mundo me ha visto”, aseveró.