Desmienten entrega de medicamentos vencidos en hospitales públicos de Santa Cruz

Santa Cruz - Bolivia

El concejo municipal brindó un informe para desmentir la entrega de medicamentos vencidos en hospitales públicos de Santa Cruz. Además dio detalles sobre la adquisición de tomógrafos.

Al respecto, la secretaria municipal de Salud, Adriana Amelunge, aclaró que existe una comisión para inspeccionar las farmacias, la cual detectó un lote vencido pero estos no han sido dispensados a la población. "Se trata de una compra de 2018, por la pandemia no fueron prescritos, estos se encuentran actualmente en custodia, no han sido comprados en nuestra gestión", remarcó.

Sobre los tomógrafos, si comparamos los aspectos técnicos con los adquiridos por el departamento de Cochabamba, estos son diferentes y los nuevos para Santa Cruz son de alta tecnología. Estos son tan modernos que pueden realizar hasta 30 estudios frente a los 5 que realizaban los antiguos equipos, remarcó la autoridad de Salud municipal.

