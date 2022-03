Después de 30 días en terapia intensiva, falleció el hombre que fue quemado por su pareja

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Rubén Galarza tenía 52 años y fue quemado por su pareja el 1 de marzo, en el municipio de Vinto. Hoy falleció a causa de la gravedad de sus heridas, después de permanecer casi un mes internado en terapia intensiva en el Hospital Viedma. Tenía quemaduras de segundo y tercer en más del 50% de su cuerpo.

"Tenía el 60% del cuerpo quemado, que indica por sí mismo una tasa de alta morbimortalidad, asociada a la gravedad del caso, que son quemaduras de primer, segundo y tercer grado, lo cual es una condición muy peligrosa para el paciente", indicó Eduardo Maya, director del Hospital Viedma.

Pese a los esfuerzos, el paciente no pudo con la recuperación y también las curaciones, producto de ellos en horas de la mañana, su corazón dejó de latir.

"Por ejemplo, hay una condición bacteriana y el primer intento que hacemos cuando llega un paciente de esa naturaleza es curarlo adecuadamente bien, darle sueros", detalló Maya.

La familia de la víctima pide justicia y cuenta que Rubén era un agricultor dedicado a su familia. Deja a una hija de 25 años en la orfandad. Además, se encargaba de ayudar económicamente a su familia.

Aseguran que su hermano no merecía morir de esa manera, debido al dolor que tuvo que atravesar durante cuatro semanas de cirugías y limpiezas.

"Mi hermano no era malo, era bueno. Él me ayudaba mucho. Tanto dolor que pasó mi hermano y este dolor que nos deja", comentó Susy Galarza, hermana de Rubén.

Contó que Rubén fue sometido a varias cirugías y limpiezas por las quemaduras en todo su cuerpo, esto le ocasionó mucho dolor antes de perder la vida.

"Ha sufrido. Estuvo desde el 1 de marzo hasta ayer en terapia. Entraba pasando un día a cirugía, a las limpiezas, pasó por mucho dolor hasta que falleció", lamentó la familiar.

Los médicos del Hospital Viedma decidieron enviar el cadáver al IDIF por las contradicciones en el origen de sus quemaduras, que serán resueltas en la investigación policial.

"El paciente tenía contradicciones respecto al origen de la quemadura. Manifesté que el certificado de defunción debía ser dado por el IDIF porque había duda, porque el señor dijo una cosa al principio, luego se contradijo", comentó Maya.

Posteriormente, la familia llegó hasta el IDIF para retirar el cuerpo. Entre lágrimas, pidieron justicia por el sufrimiento que Rubén padeció desde la agresión.

"Pido justicia, que esa señora que me lo mató a mi hermano se quede en la cárcel, no quiero que salga. Por eso le pido a la fiscal que me ayude", aseveró Susy.

El hecho sucedió el pasado 1 de marzo, cuando Rubén y su pareja tuvieron una discusión, luego la mujer le roció con gasolina y le prendió fuego.

Realizaron el velorio de la víctima en Vinto

En horas de la noche, se realizó el velorio de la víctima. Los familiares reunidos exhibieron carteles pidiendo justicia para la víctima y la pena máxima para la agresora.

"Ahora nos ha dejado, él era como nuestro padre. Para mí era mi papá, era mi consuelo y ahora me ha dejado sin nadie, estoy sola. Él me dijo que nunca me iba a dejar, y se volvió a dormir. No volvimos a hablar", contó Susy.

La familiar contó que la acusada era una persona agresiva. "En la misa de 9 días de mi esposo. Ella le hizo un agujero con una piedra en su frente. Nos dijo palabras vulgares. Le amenazó a mi hermano con matarle y ahora lo ha logrado", reveló la hermana.

El entierro se realizará mañana.

La acusada está con detención preventiva en la cárcel de San Sebastián Mujeres.