Después de 35 años de servicio a la población, el bombero Benjamín Limachi se retira

Cochabamba, Bolivia

Después de 35 años de servicio a la población, el sub oficial Benjamín Limachi se retira de la Unidad de Bomberos de la Policía, donde estuvo 20 años. Ayudó en decenas de rescates e incendios.

"Después de haber cumplido mis 35 años de servicio, ha concluido mi situación. Me voy, me retiro del servicio activo con la satisfacción del deber cumplido", afirmó el sub oficial.