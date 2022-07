Detención domiciliaria para Camila Larrazábal, implicada en la agresión a una mujer en un taxi

Santa Cruz, Bolivia

Tras una audiencia de medidas cautelares, Camila Larrazábal, fue beneficiada con detención domiciliaria.

Durante la audiencia la cual se llevó de manera virtual la mañana de este de este jueves, 14 de julio, Larrazábal, fue imputada por lesiones graves y leves, además de robo agravado.

Cabe resaltar que, Camila es la tercera persona implicada en la brutal agresión a una mujer en un taxi el pasado 18 de junio, tras el concierto de un artista internacional en Santa Cruz.

La joven deberá cumplir arresto domiciliario desde las 19:00 hasta las 07:00 del día siguiente, además de presentarse una vez a la semana ante el Ministerio Público, deberá pagar una fianza de cinco mil bolivianos y no puede acercarse a los otros imputados.

“Recibí hostigamiento de parte de la madre de los hermanos Merly, ella prácticamente quería que salga en defensa de sus hijos, lo cual no voy a mentir y soy consciente del accionar de ellos, del daño causado a Laurent, no tengo nada que ver, yo no la agredí, creo que nadie le ha pedido disculpas por lo sucedido y yo se las pido”, relató Camila durante su audiencia.