Detención domiciliaria para policías acusados de retener y no elevar informe de individuo encontrado con droga

Cargando...

Fernando Mejía, fiscal asignado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico informó dijo que la investigación se inició a consecuencia que los policías implicados no elevaron ningún informe a sus superiores ni al Ministerio Público.

Además, que en el allanamiento a la comisaría Santa Cruz la droga del arrestado estaba escondida en el baño de la unidad en un peso de 8.800 gramos de cocaína.

Los policías imputados alegaron que el detenido (Luis Alberto) fue arrestado el domingo no así el sábado como alega el afectado quien incluso mencionó que intentaron supuestamente extorsionarlo pero este hecho no fue comprobado.