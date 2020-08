Detienen a Álvaro Uribe acusado de fraude procesal y sobornos

La Corte Suprema de Colombia investiga al ex presidente Álvaro Uribe por dos delitos, fraude procesal y soborno, en el marco de un caso de manipulación de testigos cuyos hechos se remontan a 2015 y este martes, ordenó su arresto domiciliario.

Es la primera vez en la historia que se impone una medida de esta naturaleza a un ex jefe de Estado.

“La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria”, expresó el ex mandatario a través de su cuenta Twitter.