Detienen al Gobernador de La Paz tras sorprenderlo bebiendo en su despacho

La madrugada de este miércoles, el gobernador de La Paz, Santos Quispe, fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), tras ser sorprendido en su despacho en aparente estado de ebriedad.

Alanoca señaló que recibieron una denuncia y al llegar a la oficina de Quispe lo encontraron encerrado en compañía de otras personas.

Una de las personas que se encontraba junto al Gobernador intentó que los medios de comunicación y celulares no lo graben, pero sus intentos fueron vanos.

“Quiero hablar un rato a la prensa. Me han implantado esas pruebas, sabes que ellos me han implantado y mil cosas van a hacer. Yo vine de un lugar a descansar aquí porque tengo actividad a las 5:00, pero esas personas siempre me van a colocar cerveza, lo que sea (…) mi conciencia está tranquila, que implanten. Toda la vida me van a querer sacar, que me saquen, no tengo miedo porque al fin y al cabo esas personas me han implantado”, señaló el Gobernador.