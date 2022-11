“Día 32 de paro”: A la espera de la ley del Censo, la población se reabastece de alimentos

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La población cruceña ya empezó a trasladarse hasta los diferentes centros de abastecimiento de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para poder abastecerse de alimentos, ante el inminente día 32 de paro cívico indefinido por el Censo convocado por el Comité Interinstitucional y a la espera de la aprobación de la ley censal en la Asamblea Legislativa.

Con cinco horas para reabastecerse, las personas podrán acudir a los mercados y supermercados como en anteriores días, el horario será de 6:00 a 11:00.

El ente cívico cruceño a través de un arte en su cuenta de Facebook indicó “¡El paro sigue firme! Vamos a pie o en bicicleta a nuestro centro de provisión de alimentos más cercano.

Recordemos que, ayer (lunes) el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, arremetió contra el Gobierno por no escuchar las demandas de la población cruceña y pidió a los parlamentarios opositores estar alertas durante el tratamiento de la Ley del Censo a fin de "no caer en una trampa".

Cargando...

"Una vez más nos demuestra el Gobierno que no quiere a Santa Cruz; que está en contra de los bolivianos, de las normas y leyes porque está queriendo imponer en Bolivia un régimen socialista", manifestó Calvo.

Además, lamentó la situación, pese al compromiso que hizo el presidente de Diputados, Jerges Mercado, de aprobar ayer, lunes en esa instancia la Ley del Censo.

" Quiero pedirles a nuestros diputados a que estén vigilantes, que no vaya a ser una trampa más, como están acostumbrados (los del MAS) y quieran tomar decisiones entre ellos en contubernio. Nosotros le dimos el voto de confianza a ustedes, porque ya no creemos en esos diputados que disque representan a los cruceños, que usaron el voto de Santa Cruz para ir a socapar, por eso les pido quédense vigilantes, no podemos bajar la Guardia. Santa Cruz los necesita, Bolivia los necesita ", expresó Calvo.