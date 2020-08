Dimite el primer ministro japonés Abe al empeorar su salud

Tokio, Japón

El primer ministro Shinzo Abe, el mandatario que más tiempo ha ejercido el cargo en Japón, dijo el viernes que dimitía debido a su mala salud, poniendo fin a un período al frente de la tercera economía más grande del mundo durante el cual trató de reactivar el crecimiento y reforzar sus defensas.

"No puedo ser primer ministro si no puedo tomar las mejores decisiones para el pueblo. He decidido renunciar a mi puesto", dijo Abe, de 65 años, en una conferencia de prensa.