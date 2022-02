Diprove aprehendió a tres hombres cuando trataban de robar una moto

Cochabamba, Bolivia

Diprove desarticuló una banda delincuencial denominada "Del Vico", sus integrantes operaban en un vehículo de color blanco y fueron sorprendidos en flagrancia cuando intentaban robar una motocicleta roja en Cochabamba.

Los tres antisociales tienen antecedentes judiciales, en hechos de robo, robo a domicilio, robo de motocicletas, y fueron enviados a diferentes penales con tres años de sentencia, luego de su audiencia.

Además, a partir de denuncias realizadas la semana pasada sobre robo de motocicletas en Colcapirhua y Quillacollo, se realizó un operativo y patrullaje en talleres mecánicos de dichos municipios y otros aledaños, como resultado se recuperaron 18 motos.

"Algunas no tienen registro en el RUAT, no tienen placas, sus motores están cambiados. Suponemos que varias de estas motocicletas han sido robadas, pero no hay denuncias. Pedimos a la población que vengan a reconocer sus motorizados", explicó Vargas.