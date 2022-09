Diputado Arce afirma que recibe amenazas tras su denuncia por hechos de corrupción en la ABC

La Paz

El diputado Héctor Arce, posterior a realizar la denuncia sobre presuntos hechos de corrupción en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), señaló este martes que él y su familia reciben amenazas frecuentes.

Así mismo le dijo en un mensaje dirigido al presidente de la ABC, Henrry Nina, que él no lo va a intimidar, ni amedrentar con sus declaraciones, ya que realizar la denuncia por hechos de corrupción sería parte de su trabajo.

“Usted a mí no me va a amedrentar, usted a mí no me va a intimidar, si en la denuncia esta su nombre, es porque usted es el director Ejecutivo Nacional de la ABC, pero quiero decirle que con esas denuncias no me van a intimidar, no me van a amedrentar, he venido a hacer un trabajo por el cual el pueblo boliviano me paga”, manifestó Arce.