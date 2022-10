Diputado Hinojosa anuncia proyecto de ley para nacionalizar empresas privadas de Santa Cruz

Cargando...

El diputado del MAS, Hernán Hinojosa, anunció que presentará un proyecto de ley para que se nacionalice las empresas privadas cruceñas como la Cooperativa Cre, Saguapac, Pollos Sofía, Cervecería Nacional, entre otras, porque estarían financiando el paro cívico indefinido en Santa Cruz.

“Este legislador va a presentar un proyecto de ley de nacionalización de las empresas Cooperativa de Electricidad Cre, Saguapac, empresa Sofía y Cervecería Boliviana. No es posible que este paro sea útil para ellos, empresas grandes, se puedan enriquecer y aquellas empresas medianas no tengan autorización, eso no es posible”, anunció.

Según el legislador, las personas que mantienen puntos de bloqueos y no permiten la libre circulación reciben como pago Bs 150 presuntamente de los empresarios.

El senador de Comunidad Ciudadana, Rodrigo Paz, calificó de “estupidez” el anunció de Hinojosa porque se lo hace al calor de un momento político.

Cargando...

“Con esa noticia más, a calor de un momento de la política nacional, en vez de buscar diálogo y consenso es estupidez, esos son estúpidos, disculpen, no lo digo por ofender, eso está en el vocabulario y es un coeficiente de raciocinio mental”, declaró a la prensa.

El parlamentario oficialista aseguró que el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, emitió una nota en el que supuestamente autoriza a la empresa Pollos Sofía y Cervecería Nacional para que “circulen libremente”.

En Santa Cruz, este jueves se cumple el sexto día de paro indefinido con bloqueos. El presidente Luis Arce convocó a un encuentro para este viernes en Cochabamba donde se tiene previsto tratar el tema Censo y definir una nueva fecha para su realización.

Según el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, el 93% de las autoridades convocadas confirmaron su asistencia a la reunión, que estará resguardada por 130 policías y 20 motos.

Cargando...

La reunión se llevará adelante el Hotel Avanti y el ministro dijo que de ser necesario, desplegará más oficiales.