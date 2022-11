Diputados del MAS, Arispe y Cuéllar, se agarraron a golpes

Cargando...

La mañana de este miércoles, los diputados Gualberto Arispe y Rolando Cuéllar, ambos de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), se agarraron a golpes en la Cámara de Diputados.

“Nosotros hemos sido agredidos por Gualberto Arispe y tres diputadas de La Paz, no las puedo reconocer. (…) él (Arispe) directamente viene y me brinca, yo también me defendí, no me dejé. En ese trajín que estábamos peleándonos me brincaron tres mujeres, yo lo único que sentía era golpes en la espalda y me brincaron tres mujeres”, relató Cuéllar.

Cuéllar, que es del ala de los renovadores, mostró las lesiones que habría sufrido producto de las agresiones y anunció que reportará lo sucedido a la Comisión de Ética de la Asamblea Legislativa.

“Me han arañado, me han golpeado”, relató Cuéllar y contó que Arispe, cuando se le fue encima para golpearlo, le dijo “¿por qué estás hablando mal para mí?”.

Entre tanto, Arispe, que responde al ala evista, manifestó que siempre luchará con enemigos internos y externos. “Vamos a agarrarnos de frente, aquí no vamos a tener miedo a nada”, declaró tras el encontrón violento.