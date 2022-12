Diputados “evistas” anuncian que viabilizarán el PGE 2023

Cargando...

Tras reunirse con los ministerio de Economía y de Planificación, el diputado del MAS del ala “evista”, Gualberto Arispe, anunció que viabilizarán el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 en la sesión de la Cámara Baja que será reinstalada este jueves a las 10:00.

“Ese discurso de querer bloquear o alguien decía que hay una especie de boicot, es totalmente falso, pero también queremos decir de manera muy clara, las cosas positivas vamos a aplaudir, las cosas negativas, errores, equivocaciones que existan desde el Órgano Ejecutivo desde luego que también no los vamos a compartir”, manifestó el legislador.

Arispe comentó que en la reunión con los ministerios de Economía y de Planificación se aclararon las observaciones que se hicieron al PGE.

“Hemos observado que no están algunos proyectos en el presupuesto general 2023, que si no está en el PGE 2023 significa que estos proyectos que no se están iniciando, no vamos a lograr el objetivo al 2025”, añadió.

Luego que la Cámara Baja rechazara la aprobación del proyecto de Ley del PGE, desde el Gobierno y diputados del ala “arcista” acusaron a los “evistas” de pretender boicotear o perjudicar la gestión del presidente Luis Arce.

Arispe negó estas acusaciones aclarando que la CPE señala que si el PGE no es aprobado en 60 días en el Legislativo, el mismo entra en vigencia automáticamente.