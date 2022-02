Disney pierde los derechos de la popular ardilla Scrat de 'La era de hielo'

Cargando...

Scrat, la nerviosa ardilla de 'La era de hielo' que siempre iba detrás de una escurridiza bellota, ha dejado de pertenecer a Disney. Esto después de que la artista Ivy Silbestein, su creadora, ganara una larga batalla legal por los derechos del personaje .

La primera película de 'La era de hielo' es de 2002. Sin embargo, la artista, también conocida como 'Supersonic', comenzó el proceso legal por los derechos del personaje en el 2001.

En el 2003, un juez determino que tanto Fox (entonces dueña de la franquicia) como Silberstein eran dueños de la ardilla por igual. Pero la artista no se quedó conforme y continuó litigando. En el 2012, Ivy Supersonic logró una segunda victoria, al lograr registrar la marca Scrat.

Recientemente, Disney, que compró Fox por una exorbitante cifra, trató de llegar a un acuerdo con Ivy, pero ella no aceptó los términos propuestos. Días después, se supo que había recuperado los derechos totales de su personaje.

Debido a esto, Disney no ha podido usar a la ardilla en la sexta película de la franquicia: “La era de hielo: Las aventuras de Buck”, que se acaba de estrenar el 28 de enero a través de Disney Plus. Esto no afectará a las películas donde ya haya aparecido Scrat.

Así se creó 'La era de hielo'

Las películas de 'La era de hielo' están todas ambientadas en épocas prehistóricas a comienzos del último período glacial y tienen como protagonistas a diferentes criaturas, tan carismáticas como singulares, que habitaban la tierra en esa época.

Si bien en todas las historias suceden acontecimientos extraordinarios que ponen a prueba a los personajes y deslumbran a los espectadores con una enorme riqueza visual, en el corazón de cada película está el poder de la unión de estas criaturas, convertidas en familias dispuestas a protegerse y cuidarse ante la adversidad.

“Desde la primera película de 'La era de hielo', definimos el concepto de manada como familia. Pero, lo más importante, nuestra manada es una familia que no necesita tener una relación consanguínea. Película tras película, presentamos muchos personajes dispares y pintorescos que, al final, se vuelven parte de la manada.

A medida que esta diversa familia continúa aumentando de tamaño, las relaciones entre sus miembros también van evolucionando”, explicó la productora ejecutiva Lori Forte en un comunicado de prensa.

John C. Donkin, director del último título de la saga, 'La era de hielo: Las aventuras de Buck', que se estrenará el 28 de enero en Disney+, coincidió con Forte y agregó: “Nuestras películas giran en torno a la dinámica entre familiares y amigos, qué es lo que los separa y, lo más importante, qué es lo que los mantiene unidos. ¿Y a quién no le gusta mirar la evolución de una familia divertida y adorable, aunque sea disfuncional?”.