Disponen periodo de gracia para prestatarios que reprogramen o refinancien créditos

La Paz, Bolivia

El Gobierno nacional determinó martes que los prestatarios que decidan reprogramar o refinanciar los créditos recibidos de las entidades financieras se beneficiarán con al menos cuatro meses de periodo de gracia para poder retomar sus actividades económicas.

"Como mínimo se está poniendo una base de cuatro meses y en función a la evaluación que se haga y a las características de cada uno de los deudores, haciendo un análisis caso por caso, podrán acordar con la entidad financiera un plazo mayor", informó Ivette Espinoza, viceministra de Pensiones y Servicios Financieros.

En una conferencia de prensa, la autoridad explicó que el Ministerio de Economía acordó con la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) emitir una resolución estableciendo ese beneficio para los prestatarios que todavía no pueden pagar sus créditos.

Agregó que la decisión se tomó después de conversaciones con sectores económicos donde advirtió la necesidad de que el pago tenga que ser mínimo.

"Cuando hablamos de periodos de gracia, estamos hablando que se paga una porción pequeña. Generalmente es el interés que se debe pagar", apuntó.

Espinoza recordó que el año pasado, cuando se estableció el diferimiento en el pago de los créditos por la pandemia del coronavirus, no se canceló ni capital ni interés, una situación que no puede continuar -dijo- para no afectar la estabilidad de las entidades financieras.

Los cuatro meses de gracia "da una solución real a las necesidades de los prestatarios, de que sus cuotas sean adecuadas a su nueva capacidad de pago y también de tener acceso a nuevos recursos que les permita sacar adelante sus actividades que tenían paralizadas por este tema del Covid-19", remarcó.