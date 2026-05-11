Dockweiler inspecciona dependencias municipales y anuncia mejoras

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, realizó una inspección a las instalaciones donde funcionan la Guardia Municipal y la Intendencia en las inmediaciones del Mercado Camacho, donde identificó múltiples deficiencias operativas y condiciones inadecuadas para el personal municipal.

La autoridad señaló que el objetivo de estas visitas es conocer de primera mano las necesidades de las distintas reparticiones ediles para mejorar las condiciones laborales y optimizar la atención a la población.

“Hemos hecho una inspección porque la ciudad presta servicios a todos los ciudadanos. En este caso estamos viendo el servicio de la Intendencia, que tiene que ver con la inocuidad, el peso y la calidad de lo que consumimos”, afirmó Dockweiler.

Durante el recorrido, el alcalde observó que la capacidad operativa de la Intendencia es limitada frente a la cantidad de actividades comerciales existentes en la ciudad.

“Nos han informado que existen aproximadamente 10.000 actividades comerciales solo en Max Paredes para tres personas. Es imposible que puedan realizar controles adecuados”, sostuvo.

Dockweiler también manifestó su preocupación por las condiciones en las que trabaja la Guardia Municipal, asegurando que el personal no recibe equipamiento nuevo desde 2007.

Asimismo, la autoridad denunció hacinamiento y precariedad en los ambientes destinados al descanso y aseo del personal municipal. Turnos de 24 horas sin ropa de cambio ni camas; duchas que no funcionan y falta de mantenimiento en el área de varones, son algunas de las deficiencias que se encontraron durante esta revisión.

El alcalde anunció que las inspecciones continuarán en distintas dependencias municipales y aseguró que se trabajará “24/7” para mejorar las condiciones internas y posteriormente ejecutar operativos sorpresa de control.

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