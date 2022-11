“¡Doy gracias a Dios, por estar vivo!”, periodista resulta herido durante enfrentamientos en la Guardia

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Anoche se registraron duros enfrentamientos en el municipio cruceño de La Guardia, tensión en medio de gasificación de la Policía, violencia entre pobladores que intentaron intervenir un cerco instalado por organizaciones sociales que piden levantar el paro por el Censo.

Un periodista resultó herido, cuando realizaba la cobertura de los hechos de violencia, relató que fue brutalmente golpeado y que le robaron sus elementos de trabajo e incluso su billetera. Al momento se encuentra internado en un hospital, donde recibe atención médica.

"La Policía empezó a lanzar gases lacrimógenos, nosotros para cubrirnos nos metimos a una calle, para que no nos lleguen los gases. De pronto los uniformados avanzaron, y también el grupo que estaba con los oficiales, ellos vieron que nosotros estábamos con nuestro distintivo, chamarra, micrófono, cámara, todo. Yo levanté las manos, soy de la prensa le dije. 'No me importa que seas de la prensa', respondieron, me quitaron el micrófono y tumbaron, empezaron a patearme, lanzarme piedras, palos. Me robaron el micrófono, dos celulares, mi billetera con dinero que recién había sacado de mi sueldo. ¡Doy gracias a Dios, por estar vivo!", contó a los medios el periodista, Mario Rocabado.

La agresión se registró cuando un equipo de prensa realizaba la cobertura en La Guardia, habían realizado un despacho y los uniformados empezaron a lanzar gases lacrimógenos. "Habíamos llegado para realizar un despacho, cuando los policías empezaron usar gases lacrimógenos, los pelados que llegaron hasta La Guardia empezaron a retroceder, me caí y creo que me llegó una piedra a la espalda y un palazo igual, después ya no supe más de mi colega. Nosotros cumplimos con nuestro trabajo, nuestra arma es un micrófono y una cámara", dijo el camarógrafo.

Los hechos de violencia iniciaron desde horas de la tarde cuando pobladores del municipio trataron de evitar el paso de la marcha de los grupos afines al Gobierno Nacional, el incidente inició cuando se arrojaron con petardos y piedras. Las calles, de la doble vía hacia el municipio de Santa Cruz fueron los lugares donde se registró la pelea.

Nuevamente en horas de la noche se registraron hechos de violencia, agentes de la Policía tuvieron que usar agentes químicos para dispersar a la multitud, fueron más de dos horas, donde un contingente despejó las vías usando gases lacrimógenos. Algunas viviendas de los pobladores resultaron afectadas durante la represión.

Fueron 12 horas de agresiones, en el lugar existe custodia policial a la altura del kilómetro 13, mientras el cerco permanece en el lugar. En exteriores del Mercado Campesino se han vuelto a poner montículos de tierra, por la zona no pueden pasar vehículos.