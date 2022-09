"DT: La Misión", la primera serie argentino-boliviana comenzará su rodaje en Santa Cruz

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

En los próximos días comenzará el rodaje en Santa Cruz de la serie "DT: La Misión", la primera producción argentino-boliviana que se emitirá a finales de este año.

Se trata de una coproducción entre Cabruja Films y Buenos Andes Contenidos. La serie además contará con actores de renombre como el Turco Naím (Ex videomatch) Sergio Goycochea (Ex Arquero de la selección Argentina del 90) Estebán Prol (Ex Floricienta), además de famosos de la tv boliviana.

DT: La Misión cuenta la historia de un hombre que es contactado por el ángel guardián del fútbol que le encarga la misión de convertirse en DT y sacar campeón a un club. Acepta, pero antes debe transcurrir por varias pruebas; como encontrar a Kiricocho que será un aliado perfecto porque posee el poder de mofar, además de que en el proceso se enamora de Belén madre de uno de los chicos.

La historia se enfoca en las ligas inferiores y en lo importante que son los clubes de barrio para la formación de vida en las personas.

Turco Naím, Estebán Prol, Federico Nanyo, actores de la serie DT: La Misión.