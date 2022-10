"Eddy me salvó acá en Bolivia": Gonzalo de los Wachiturros agradeció a su neurocirujano

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

El vocalista Gonzalo Muñoz, del grupo "Los Wachiturros", se recupera favorablemente de la operación, el pasado domingo 23 de octubre cayó y se golpeó la cabeza en la discoteca 'Malnova' en Cochabamba, fue sometido a una primera cirugía, de forma inmediata.

Este fin de semana se realizó una segunda operación, en la Clínica San Vicente, el líder de la banda de cumbia todavía permanece internado, pero en las últimas horas subió un video a la cuenta oficial de Instagram de Los Wachiturros para llevarle tranquilidad a sus seguidores.

"Bueno acá estamos con Eddy (se refiere a su neurocirujano), me salvó acá en Bolivia. La verdad es que estoy super contento, ¡Gracias Eddy!", dijo en medio de lágrimas, mientras se dió un apretón de manos con el galeno.

DJ Memo miembro de Los Wachiturros explicó que esperan por su pronta mejoría. "Se despertó, abrió los ojos y me reconoció", detalló.

Gonza permaneció varios días en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), en la primera intervención le implantaron platino en la cabeza, porque presentaba coágulos en el cráneo, siendo operado de urgencia para evitar una hidrocefalia. El intérprete de "Tírate un Paso" estuvo intubado, conectado a un ventilador.

El cantante agradeció al neurocirujano que lo operó, Dr. Eddy Raúl Sarmiento, el galeno aclaró que no se le pidió dinero a la familia para internarlo y que la operación no cuesta 15 mil dólares sino mucho menos. Personal médico indicó que en ningún momento se pidió dinero como requisito para intervenirlo, se esperaba la llegada de un familiar para que autorice la cirugía, debido a que los acompañantes no querían asumir este compromiso, por los riesgos que implicaba.

El pasado viernes 28 de octubre envió un mensaje a sus seguidores: “Gracias a todos los que están mirando y acá estamos. Mirá, ¡más vivos que nunca! Quien les habla acá, Gonzalo Wachiturro, mi señora (señaló a un costado) y su amiga, Paola (siguió señalando)”. Luego insistió: “¿Escucharon? Estamos más vivos que nunca”, decía a sus seguidores con una sonrisa Gonza.

Los miembros de la conocida banda de cumbia indicaron a medios argentinos que están tratando de trasladar al cantante a Buenos Aires, donde continuará con su recuperación.