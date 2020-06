El Alto: Decomisan un total de 100 unidades de juegos pirotécnicos

El Alto, Bolivia

La responsable de Inocuidad Alimentaria de la Intendencia de la ciudad de El Alto, Rocio Perez, en entrevista con El Mañanero informo que tras operativo registrados la noche de San Juan se logró decomisar un total de 100 unidades de juegos pirotécnicos, indico que el número es reducido en comparación la gestión pasada.

“No hemos encontrado la venta masiva el día de ayer y pues aquellos que no correspondían para su venta han sido decomisados, pero como ya decía solo se han encontrado 100 unidades en temas de juegos pirotécnicos”, aseveró Perez.

Respecto a los controles del encendido de fogatas, señalo que en comparación con la gestión pasada también fueron reducidas y que se registraron en lugares alejados del centro de la urbe alteña.

“En temas de fogatas anoche juntamente con el Comando Regional se realizó los controles, no se encontró, mas bien este año también reducimos el tema de fogatas si en lugares alejados donde ya había una menor cantidad de fogatas, no se encontró mayores en lugares céntricos mas bien no tuvimos este tipo de encendido de fogatas”, explico la responsable de Inocuidad Alimentaria.