El Carnaval de Oruro cumple bodas de plata como como joya cultural de la humanidad

Bolivia conmemora este lunes 18 de mayo los 25 años de la declaratoria del Carnaval de Oruro como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por parte de la Unesco, reconocimiento otorgado en 2001 tras una década de gestiones impulsadas desde Oruro.

A través de sus redes sociales, el Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía destacó la importancia cultural de esta festividad, considerada una de las expresiones folklóricas más representativas del país.

“Hoy celebramos 25 años de la declaratoria del Carnaval de Oruro como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad”, señala la publicación oficial, que resalta el colorido, las danzas, las máscaras y la riqueza artística de los trajes típicos.

El expresidente de la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro (ACFO), Walter Zambrana, recordó que el proceso para lograr la declaratoria comenzó en 1991, cuando surgió la iniciativa de postular al carnaval ante la Unesco.

Explicó que las gestiones incluyeron la elaboración de un dossier técnico y un plan decenal orientado a la preservación, promoción turística y salvaguarda del patrimonio cultural. Para ello participaron historiadores, investigadores y gestores culturales que desarrollaron la documentación requerida por la Unesco, de acuerdo al agencia ABI.

Zambrana señaló que uno de los principales desafíos fue trabajar el concepto de patrimonio intangible, una categoría que entonces comenzaba a ser desarrollada por la UNESCO.

Finalmente, el 18 de mayo de 2001, la Unesco proclamó al Carnaval de Oruro como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. Posteriormente, en 2008, la festividad fue inscrita en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El reconocimiento internacional destaca la fusión de tradiciones prehispánicas y creencias católicas en honor a la Virgen del Socavón, además de la riqueza de sus danzas, música y artesanía.

Además de su valor cultural y religioso, el Carnaval de Oruro genera un importante movimiento económico en beneficio de artesanos, bordadores, músicos, bailarines y otros sectores vinculados a la actividad turística y cultural del país.

Mira la programación en Red Uno Play