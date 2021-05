El consumo de libros digitales se disparó en la pandemia

Cargando...

Son muchos quienes aún disfrutan de un libro impreso, de sus páginas y su olor. Pero el avance de la tecnología trae de la mano a los libros digitales que llegaron para quedarse. Un libro electrónico o E-book es la versión digital de un libro que puede consumirse en diferentes dispositivos.

Su precio es más económico, no ocupan espacio físico, no se deterioran y además abren la puerta para conectarnos con contenidos en cualquier parte del mundo.

Así lo resalta, Juan Manuel Galvis, gerente de negocios digitales de Editorial Planeta, quien asegura que estos libros no tienen límites geográficos, se pueden consumir en muchos lugares donde ni siquiera se habla el mismo idioma.

Además, para muchos, resulta más práctico consumir libros digitales, lo cual, termina fomentando la lectura. Karina Medina, quien hace parte de un club de lectura en Cartagena, relata que ha encontrado en el ámbito digital una alternativa para compartir conocimientos, por eso señala: "Hoy estamos leyendo digitalmente, ha sido difícil, desde que empezó la pandemia, unos cuantos no siguieron y fluctuamos entre seis, siete personas, pero estar ahí con nuestras lecturas firmes ha sido maravilloso"

Y es que los libros digitales, en muchas oportunidades, llegan a donde no pueden hacerlo las ediciones impresas. Karina leyó un clásico de la literatura bajo esta modalidad: "No tengo lío en leer en digital. Cuando leí 'Moby Dick', ese libro de casi 600 páginas, lo llevé a todas partes y no me pesó nunca", explica.

En los últimos cuatro años, los libros digitales o E-Books vienen creciendo de forma sostenida. En Latinoamérica y España, se habla de un aumento del 113% en las ventas de estos formatos, según la plataforma "Bookwire". Al respecto, Juan Manuel Galvis explica que en Colombia los principales temas de consumo son: no ficción, el crecimiento personal, la economía y la salud.