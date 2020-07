El director del Sedes amenazó con ingresar en huelga de hambre

Cochabamba, Bolivia

El director del Servicio Departamental de Salud (SEDES), Yercin Mamani, amenazó con ingresar en huelga de hambre, si no se firman los contratos para más de mil profesionales, pidió al Ministerio de Salud agilizar los trámites.

La determinación del director del Sedes fue comunicada al Consejo Metropolitano, remarcando que si hasta el viernes el Ministerio de Salud no envía los ítems comprometidos asumirá le medida de presión.

La aprobación se realizó en el mes de mayo, en junio procedieron con la selección, se remitió hasta la segunda semana un primer grupo y la última semana otro grupo de currículums.

“Hasta este momento no se tiene una respuesta, acerca de lo que son las órdenes de servicio para este personal. En caso de no darse estos contratos, personal de enfermería entraría en huelga de hambre, pero si asumen la medida los servicios de UTI tendrían que cerrarse, para no permitir mi persona asumirá la huelga, para que sigan trabajando, hasta que lleguen los ítems”, concluyó Mamani.