“Él es mi ángel, no sabía si iba a salir con vida”, María Esther se reencontró con su salvador

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Un emotivo reencuentro fue lo que captaron las cámaras de la Red Uno de Bolivia este sábado, cuando la mujer que estuvo a punto de morir ahogada tras caer a un canal de drenaje pudo conocer a su salvador, un joven de 20 años que no dudo un segundo en arriesgar su vida para poder rescatarla.

Adrián Flores estaba esperando su micro el 3er anillo interno entre la avenida Paragua y Mutualista, cuando presenció el momento en que la señora María Esther cayó al canal de drenaje de esta zona y desapareció arrastrada por el agua.

El joven dio su testimonio y aseguró haber escuchado a Dios decirle que tenía que salvarla. "Cuando vi sus piernas de la señora, mi reacción fue correr y alzarla. Ella estaba con los labios morados, pero consciente".

Cargando...

La Red Uno logró el reencuentro entre ambos, quienes no dudaron en cobijarse en un fuerte abrazo que estaba lleno de agradecimiento y felicidad, e incluso hizo llegar hasta las lágrimas a todos los que se encontraban en la vivienda de la señora María Esther.

“Él fue mi ángel, le agradezco de todo corazón porque si no hubiera sido por él no estuviera aquí contando lo que pasó (...) Yo no sabía si iba salir con vida de ahí adentro”, dijo bastante emocionada la señora María Esther.

Ella relató que estaba intentando cruzar la avenida para poder tomar el micro de la línea 74, sin embargo, por la intensa lluvia que anegó varias calles y avenidas se resbaló y cayó al canal. "La verdad yo no sé como salí de ahí, de verdad fue un milagro de Dios", expresó.

Tras ser rescatada la señora María Esther, que se dedica a realizar trabajos de limpieza, fue trasladada hasta un hospital pues presentaba golpes en el cuerpo y las manos.

Cargando...