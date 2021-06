El estudio de Steven Spielberg hará películas para Netflix

Cargando...

EEUU

LOS ÁNGELES, 21 jun (Reuters) - Netflix Inc añadió a su lista al aclamado cineasta Steven Spielberg con el anuncio conjunto el lunes de un acuerdo para que su productora Amblin Partners le suministre varias películas al año durante varios años.

El director ganador de un Oscar por clásicos de la gran pantalla como "E.T.", "La lista de Schindler" y "Rescatando al soldado Ryan" seguirá dirigiendo y produciendo películas para Universal Pictures de Comcast Corp en virtud de un acuerdo separado.

El nuevo acuerdo trae un nombre de alto perfil a la lista de talentos que trabajan con Netflix en un momento en que una serie de competidores, incluyendo Walt Disney Co y Amazon.com Inc están peleando por las audiencias de streaming.

Spielberg había mostrado desacuerdos con Netflix en los últimos años cuando argumentó que las películas que se ven principalmente en la televisión deberían ser elegibles para los Emmys y no para los Oscar. Ha hablado de querer preservar la experiencia de ver películas en los cines.

"Toda mi vida la he dedicado a tratar de dar al público algo en un foro grande, grande", dijo Spielberg a Reuters en 2018. "Me encanta toda la sensación de interacción social en el exterior (...) Ese es el tipo de público con el que me gusta dialogar".

Netflix, que planea estrenar más de 70 películas este año, envía algunas de sus películas a los cines para tiradas limitadas. La compañía opera el mayor servicio de streaming del mundo con casi 209 millones de suscriptores.

En un comunicado, Spielberg dijo que las conversaciones con el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, mostraron "que estaba muy claro que teníamos una oportunidad increíble para contar nuevas historias juntos y llegar al público de nuevas maneras".

Amblin produce varias películas más allá de las que dirige el propio Spielberg. Entre los proyectos recientes de Amblin se encuentran la ganadora de la mejor película de 2018, "Green Book", y el drama sobre la Primera Guerra Mundial "1917", ambas distribuidas por Universal.

(Reporte de Lisa Richwine; Editado en español por Gabriela Donoso)