El fiscal de Santa Cruz inspecciona el asentamiento de personas en los predios de la familia Kim

Santa Cruz, Bolivia

El Fiscal Departamental de Santa Cruz de la Sierra, Roger Mariaca, llegó hasta los predios de la familia Kim para inspeccionar el terreno que fue avasallado y donde se registraron enfrentamientos. Hasta el lugar también se hizo presente la asambleísta departamental de Creemos, Paola Aguirre. Mariaca confirmó que estás personas además taparon lagunas naturales.

El fiscal junto con asambleístas y ambientalistas, realizaron una inspección ocular la mañana de este lunes, 12 de diciembre, a los predios que fueron avasallados por personas que afirman tener documentación legal que le permiten habitar estos terrenos y que están aprobados hace más de 20 años atrás.

“ Es una urbanización aprobada en el año 2000 y tenemos la documentación, ¿por qué tenemos que abandonar el lugar?, aquí nos vamos a quedar” , aseveró el dirigente de los avasalladores, Ponsiano Quispe Rodríguez.

En tanto, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció que se trasladará a Santa Cruz para sostener reuniones y atender todos los casos de avasallamientos. Además, señaló que, a partir del miércoles, 14 de diciembre, la Policía iniciará los operativos contra los avasallamientos en el departamento cruceño.

“ Mi persona el día de hoy se va a trasladar al departamento de Santa Cruz para ver todos los casos de avasallamientos dentro del territorio nacional, pero en este caso de manera específica en el departamento de Santa Cruz. Hoy vamos a sostener reuniones con todas las partes involucradas y a partir de mañana vamos realizar operativos correspondientes ”, informó.

Recordemos que, los predios de la familia Kim siguen tomados desde el pasado 22 de octubre, pero aún no han sido intervenidos por ninguna autoridad, puesto que aún no definen de quien es la competencia. No obstante, la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), aseguran que es absoluta competencia de la Alcaldía cruceña.

