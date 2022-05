"El freno falló y ya no lo pude controlar": chofer causa accidente en la Av. Petrolera

Cochabamba, Bolivia

La noche de este viernes, se registró un accidente de tránsito en el km. 7 de la Av. Petrolera, vía por la que circulaba una gran cantidad de vehículos, debido a la celebración de la festividad de Santa Vera Cruz en la zona.

Dos trufis, que llevaban pasajeros, chocaron y uno quedó con daños materiales de consideración en la parte delantera y el otro fue golpeado en la parte trasera.

"El freno falló y ya no lo pude controlar. Estaba bajando suavito y aquí ya no pude frenar", contó el chofer del vehículo más dañado. Además, indicó que no podía mover la pierna debido a, probablemente, una fractura.