El Hospital Obrero de Tarija no tiene oxígeno para pacientes con Covid-19

Tarija-Bolivia

La mañana de este lunes los familiares de pacientes internados en el Hospital Obrero de la Caja Nacional de Salud (CNS) de Tarija, expresaron su disconformidad con la situación en ese nosocomio donde hay desabastecimiento de oxígeno en los domos 1 y 2 desde la noche del pasado sábado 30 de enero.

“Desde anoche del sábado a las 23:00 han empezado a decir que no había oxígeno, que no se contaba con oxígeno según lo que sabemos han empezado a reducir el oxígeno, pero después ya no había”, explicó una de las familiares visiblemente angustiada.