El legendario "Condorito" volverá a la pantalla grande en 2022

Para todos los seguidores y fanáticos del legendario "Condorito", esta será una buena y esperada noticia, ya que Eduardo Schuldt, el reconocido cineasta peruano que llevó a este excéntrico personaje al cine se encuentra motivado por la buena recepción que tuvo la película Condorito en el año 2017, en Latinoamérica, y alista su increíble secuela, la cual traerá aventuras clásicas del legendario cómic chileno lanzado en 1949.

"La película Condorito fue un gran éxito hace tres años, la crítica fue bastante positiva. Sin embargo, en su historia incluimos personajes extraterrestres, que para la segunda parte ya no vamos a tener. Tomamos la decisión de no agregar ningún personaje que no sea parte del universo de Condorito. Las situaciones se van a dar en Pelotillehue y van a estar basadas completamente en historias o momentos que ha vivido el personaje en los cómics", compartió Schuldt.

Aunque el guión aún está en proceso de desarrollo, el estreno del filme de animación se planea para 2022. Gran parte del mismo equipo que trabajó en la primera entrega, colaboraría en la segunda.

"Condorito uno ahora está en iTunes y la idea para la parte dos es llegar a nuevos territorios y nuevas plataformas, sobre todo ahora que el tema online ha crecido tanto. Aunque es importante la distribución digital, nosotros siempre apuntamos primero a la experiencia en salas", dijo Schuldt.

Para promover el filme, también se buscará crear una nueva experiencia para el público gracias a la realidad virtual y aumentada, así como videojuegos en el mundo de Condorito. Estas activaciones sólo estarán disponibles en algunos territorios.

"Vamos a tener productos de realidad virtual en paralelo y la gente los podrá disfrutar en centros comerciales. Por ejemplo, las personas podrán ir caminando por un centro comercial, sacarán su celular y de pronto aparecerá Coné (sobrino del protagonista) para indicar lo que se necesita para realizar una búsqueda del tesoro dentro del lugar", continuó Schuldt.

Llevar al mítico pajarraco que acompañó a varias generaciones de lectores a la pantalla grande ha sido un deleite para Schuldt, pero también una gran responsabilidad.

"Condorito es mi película número siete, pero hacerla fue una de las satisfacciones más grandes en mi carrera y la responsabilidad fue enorme, pues es muy raro que un latinoamericano adulto no haya escuchado de este personaje.Yo crecí con él, y de pequeño, al igual que muchos latinos, pensaba que el cómic era de mi país, pero con el tiempo descubrí que no era peruano. La gente en Colombia creía que era colombiano, los de Ecuador, ecuatoriano, y es porque el personaje se siente muy cerca de ti", agregó el cineasta.