El niño que lloró tras triunfo de Egan Bernal muere atropellado

Julio Esteban Gómez murió atropellado este fin de semana mientras realizaba un entrenamiento con su escuela de ciclismo. El pequeño, admiraba al ciclista colombiano Egan Bernal y había declarado que quería llegar a ser como él en un futuro. Gómez se encontraba recorriendo en bicicleta la vía que conduce de Zipaquirá a Cajicá, en Colombia, cuando un vehículo lo arrolló, causándole la muerte instantáneamente.

Los informes locales indican que el menor al parecer perdió la estabilidad de su bicicleta durante el entrenamiento. por lo que cayó al piso, cuando pasó el camión que le provocó la muerte. El conductor del vehículo fue sometido a una prueba de alcoholemia que salió negativa, pero su pesar por lo ocurrido lo mantuvo en shock durante mucho tiempo.

"Hoy te vas sin poder cumplir los sueños que tenías y me dejas sin tener a quien molestar, solo 13 añitos y un maldito mulero te quita la vida, me parte el corazón tu partida tempranera, solo me resta decirle que te extrañe por siempre mi querido Julián", escribió en redes sociales su entrenador Fabio Rodríguez, confirmando la noticia.

El pequeño Julio fue retratado junto a Egan Bernal en un mural en honor al triunfo que consiguió en el Tour de Francia, momento que se volvió icónico por el sentimiento que mostró el niño ante el triunfo de su ídolo deportivo.

"Cuando yo sea grande quiero ser como Egan Bernal, ganar el Tour de Francia, el Giro de Italia", dijo Julián Gómez cuando lo entrevistaron por su emotiva celebración en 2019.