“Él no tenía por qué morir así, por qué me lo mataron”: Hermana de Eduardo Sosa

Santa Cruz, Bolivia

Velan los restos mortales de José Eduardo Sosa Gómez (28), el joven que fue asesinado en el barrio Latino zona de Los Lotes en Santa Cruz de la Sierra, la madrugada del pasado jueves, 10 de noviembre, cuando fue atacado por al menos cinco personas cuando se encontraba realizando vigilia en un punto de bloqueo en este lugar.

“A mi hermano le dieron al menos 5 puñalada en el pecho”, contó la hermana de José Eduardo. “Él nunca tuvo problemas con nadie, no sabemos porque le hicieron eso”, añadió.

“Pido a las autoridades que se haga justicia, que no quede impune la muerte de mi hermano, mi familia, mi padre y mi padre no vamos a dejar esto, vamos a seguir hasta encontrar al responsable que le hizo eso a mi hermano”, contó.

“Él no tenía por qué morir así, porque me lo mataron, si era un buen hermano, un buen hijo, no es justo que me lo hayan matado así de esa manera, por eso pedimos justicia para que se aclare esto, quiero saber quién fue”, relató con la voz entrecortada la mujer.