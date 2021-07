El nuevo virus chino, ¿Es peligroso?

Cargando...

En los últimos días circula información en redes sociales y medios de comunicación sobre la aparición de un nuevo virus en China que cobró la vida de una persona. Esto hizo recordar al surgimiento del Covid-19, cuyo origen aún es desconocido, pero entre las hipótesis figura al murciélago como su primer portador.

El virus mono B es una infección que se le atribuye al macaco chino. Este primate puede contagiarse y, pese a no presentar síntomas, esparcir el virus a otras especies. Los humanos no están exentos.

Sin embargo, el Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) aclara que no es un tema para preocuparse. A diferencia del Covid-19, el mono B es muy raro y solo existe un caso documentado de contagio entre seres humanos.

En el resto de situaciones, las personas se infectaron por contacto directo con los macacos. Cuando estos animales muerden a alguien, el virus se transmite. En ese momento el riesgo es muy alto porque no existe vacuna ni tratamiento para contenerlo.

De 50 casos registrados en las últimas décadas, 21 causaron la muerte. La mortalidad es del 70%.Los expertos en zoología recomiendan no acercarse a monos como el macaco, pues no hay certeza si esté o no infectado.

Los más expuestos a este virus son los veterinarios y profesionales que trabajan en un ambiente directo con los primates. En China hay protocolos para que en caso de mordedura sepan cómo limpiarla y lavarla para evitar el contagio.

El Covid-19 se propaga altamente, pero no tiene la letalidad del mono B. Además, su transmisión es muy distinta dado que es viral y la transmisión entre especies es poco común. Sin embargo, la repercusión internacional del mono B se debe a que el covid-19 nació en la localidad china de Wuhan.